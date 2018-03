Entre-linhas Rendeu pico de 3,3 pontos (nada excepcional, mas acima do que a Band registra no horário) a estreia de Adriane Galisteu na noite de sexta-feira. Dona de bom senso de oportunidade, Galisteu aproveitou sua estreia na Band para discursar sobre as passagens aéreas que ganhou do então namorado, o deputado Fábio Faria (PMN-RN), e que ela alega não saber que eram pagas pela Câmara. E foi com arranjo de festa na cabeça e pernas cruzadas em evidência que Galisteu exibiu toda a sua indignação com o mau uso do dinheiro público. Musa inspiradora de Galisteu, Hebe ganha mais um "parabéns a você" no programa que vai ao ar hoje: a plateia puxou o coro logo depois que a loira disse que não aguenta mais comemorar seus 80 anos. Tributo aos 18 anos de carreira de Zezé Di Camargo e Luciano, o programa Hebe de hoje foi gravado há uma semana. Vai ao ar às 20h, no SBT. E o Bahuan, hein? O personagem de Caminho das Índias vai se mudar para o Rio, trocará as batas clean por sungas, a Maya por uma brasileira, e não sairá da praia. Só falta aprender futvolei para deixar Márcio Garcia ainda mais à vontade, vivendo ele mesmo. Anote aí: o rolinho que Christiane Torloni vive a passar no rosto em Caminho das Índias se chama Skin Cooler e não é nada barato. Conservado em geladeira, o apetrecho para a pele promete revigorar até a alma.