Entre-linhas Juro Por Deus, música do KLB inicialmente escolhida para a novela Poder Paralelo, na Record, foi descartada. No lugar, a banda emplacou Estou Morrendo aos Poucos, sem juramento algum, como convém aos conceitos evangélicos. A Record e o KLB negam que a troca musical tenha razões religiosas. Justificam, em uníssono, que a outra música é mais adequada para a novela. E que Juro Por Deus já foi cantada pelo grupo em programas da casa. Sônia Abrão renovou contrato com a RedeTV! por mais 3 anos. O seriado policial da Globo, Força Tarefa, estreou com média de 23 pontos no ibope e 48% de participação entre as TVs ligadas, resultado satisfatório para a faixa das 23h30. A Grande Família, imediatamente antes, reestreou com 30 pontos. Válida a interação entre Vídeo Show e Jornal Hoje na Globo anteontem. O que ninguém entendeu é por que Evaristo Costa surgiu com aquele microfone à la Silvio Santos, nas mãos. Ainda no Vídeo Show, é grande a diferença entre os figurinos das apresentadoras. Fiorella Mattheis surge de branquinho básico, quase uniforme. Já Ana Furtado... Moacyr Franco está eliminando a tinta que tem se acumulado nos cabelos. Vai manter os fios brancos para atuar em Ilha do Profeta, próxima novela do SBT, adaptação de Iris Abravanel para Vende-se Um Véu de Noiva, de Janete Clair.