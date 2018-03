Entre-linhas Muito melhor que a estreia, o segundo capítulo de Poder Paralelo registrou anteontem na Record média de 15 pontos de audiência, 2 a mais que seu primeiro dia no ar. Ainda sobre a novela de Lauro César: cadê a abertura do folhetim, que teria até música de Laura Pausini? E o que foi a cena de Gabriel Braga Nunes mordendo a mão até sangrar? Saudades dos seus tempos de vampirão em Os Mutantes? A coluna quer saber: por que Zé de Abreu, em seu momento Malabi em Caminho das Índias, não vê nos astros que o filho de Maya é do dalit? Também serve adivinhar a Mega-Sena. Maya agora dita moda nos pet shops de São Paulo: os lacinhos que enfeitam as cachorrinhas deram lugar ao bindi (terceiro olho colado no pelo). Com o fim anunciado do atual Programa da Tarde, Maria Cândida volta ao jornalismo da Record como repórter. Já Geraldo Luiz, que assumirá nova atração à tarde na rede, deixa o Balanço Geral no início de maio. Táxi, entrevistado no banco de trás, apresentador como motorista. O que isso lembra? Táxi do Gugu? Do Luciano Huck? Não. Essa é uma das novidades do Altas Horas. No caso de Serginho Groisman, o táxi é virtual e ele aparece como ele mesmo. Renata Fan comandará o Miss São Paulo, sábado, 22h, na Band. Já o Miss Brasil, em maio, segue sem apresentador. Sidney Magal dispensou o convite.