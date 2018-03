Entre-linhas Poucos sabem, mas Wagner Moura foi o primeiro nome cotado para viver Bahuan em Caminho das Índias. Não topou, e a Globo passou o bastão para Márcio Garcia. Quase igual, né? O reality E-24 estreou com 7 pontos de média anteontem na Band. Deixou o canal em 3º lugar no Ibope em São Paulo. A volta dos cassetas e do Profissão Repórter também rendeu boa audiência à Globo. O Casseta & Planeta registrou média de 28 pontos, já o Profissão Repórter ficou com 20 pontos de ibope. O segundo episódio de O Aprendiz Universitário, na Record, atingiu 9 pontos de média, dois pontos a mais do que a estreia, na quinta-feira, segundo dados da Grande São Paulo. 100 mil edições no ar. Essa marca será alcançada pelo noticiário Em Cima da Hora, da GloboNews, no dia 30. A comemoração começa amanhã, com clipes temáticos no canal. A Globo fará uma série de homenagens aos 50 anos de carreira de Roberto Carlos, que serão comemorados no domingo, também dia de seu aniversário. Turma do Didi, Casseta, Fantástico e Vídeo Show terão quadros especiais sobre o rei. O Vídeo Show fará um making of do show de Roberto em sua terra natal, Cachoeiro de Itapemirim. O programa também terá seu momento sufoco: estrelas da Globo cantando sucessos do rei, entre eles, Ana Maria Braga se acabando em Emoções.