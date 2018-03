Entre-linhas A Globo teve dois recordes de audiência anteontem. Caminho das Índias marcou 42 pontos de média, melhor resultado desde a estreia da novela. Já o Tela Quente alcançou o maior ibope do ano, na estreia do novo pacote de filmes. A comédia nacional Se Eu Fosse Você marcou 32 pontos de média de audiência. Parece que Ratinho vai sair da geladeira, após quase dois anos fora do ar. O SBT aproveitou a presença de Zezé Di Camargo e Luciano no Programa Hebe para gravar chamadas da nova atração do apresentador. A produtora Pinguim vai fazer um longa animado em cima da vida e da obra de Tarsila do Amaral, e a personagem Tarsilinha deve render série na TV Cultura. O fantasma da picuinha entre apresentadores, que ronda o Hoje em Dia, da Record, anda assombrando a bancada de seu genérico, o Dia a Dia, da Band. Diretores da rede rezam para que o ibope da atração também venha para os lados do Morumbi. Com os programas de apenas 15 minutos de duração, a MTV conseguiu 45% a mais de público na faixa das 21h30 às 22h30. Resumindo: os curtinhos deram certo com a audiência impaciente. A taça da Copa do Mundo de 2010 está na sede da ESPN Brasil, em São Paulo. O canal será o único a mostrar na TV o troféu, hoje, às 12h e às 17h45. E, amanhã, no intervalo da Copa do Brasil, a partir das 19h30.