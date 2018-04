entre- linhas A TV Cultura lança no dia 29, na Cinemateca Brasileira, a série DocTV Ibero-América, sob o testemunho do presidente da casa, Paulo Markun, do ministro Gilberto Gil, do governador José Serra e do secretário Nacional do Audiovisual, Orlando Senna. Documentários de 15 países, incluindo Brasil, Argentina, Cuba, Portugal e Espanha, serão exibidos na faixa nobre de sexta-feira, a partir de 7 de setembro. Ticiane Pinheiro e Karina Bacchi já renovaram contrato com a Record para mais uma edição de Vida Simples. A atração, que emplacou no ibope, ganhará 2.ª temporada em 2008.