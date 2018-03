Entre-linhas Protagonista de Poder Paralelo, Gabriel Braga Nunes, que já fez uma lista de novelas na Record, não pertence ao banco de elenco fixo da casa. Só assina contrato por obra certa. O que Sheila Carvalho e a ex-BBB Francine tem em comum? Não, a namoradinha do vencedor do BBB9 não vai sair na Playboy, não por enquanto. Ela e a ex-dançarina do É o Tchan usaram o mesmo modelito na TV no fim de semana. Sheila apareceu com o vestidinho estampadíssimo no Programa Amaury Jr. de sábado, Francine, no Faustão de domingo. Até quem não entende de moda percebeu. O clássico Corinthians X São Paulo registrou anteontem, na Globo, média de 33 pontos de audiência, com 59% de share (participação do total de TVs ligadas), segundo medição na Grande São Paulo. Na Band, a partida também registrou bom índice: 9 pontos de ibope, com 16,2% de share. Pânico na TV!, da RedeTV!, bateu recorde de audiência, anteontem. Com 11 pontos no Ibope, a atração alcançou seu melhor resultado desde a estreia, em 2003. O canal Space colocará no ar a partir de 1.º de maio, à meia-noite, a série Kingdom Hospital, de Stephen King, inspirada em produção do cineasta Lars Von Trier. A atração, já exibida pelo AXN, é de 2004. Evangeline Lilly, a Kate de Lost, encarna uma defunta na série.