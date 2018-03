Entre-linhas Embora não tenha chegado a um acordo para renovar contrato com Ana Paula Padrão, o SBT não descarta eventuais negociações, a médio prazo, com a produtora dela, a Touareg. Classificados: anuncia-se vaga para contratação de jornalista recém-formado no Profissão Repórter. A seleção de mais um integrante para a equipe de Caco Barcellos merecerá um grande concurso nacional promovido pela Globo. Entre a 1ª e a 2ª temporada da série A Lei e o Crime, da Record, Caio Junqueira acumula trabalho. No fim do ano, começa a gravar um filme sobre a rota do narcotráfico. E tem novo projeto para teatro, sob direção de Wagner Moura. Autor da novela que estreia amanhã na Record, Lauro César Muniz não comunga da teoria que exime os folhetins de qualquer coerência com a realidade. É por isso que Poder Paralelo tem consumido minuciosa pesquisa jurídica sobre narcotráfico. Lauro César até encomendou ao seu time de roteiristas a leitura de Na Linha de Frente da Cidadania, livro de Walter Maierovitch. Hebe encontra os "primos" Zezé Di Camargo e Luciano hoje para gravar edição especial de seu programa, no SBT, em tributo ao 18º aniversário da dupla. O Saia Justa, no GNT, também canta Parabéns: quatro convidadas - Marília Gabriela inclusa - se juntam ao time pilotado por Nilton Travesso para brindar por 7 anos no ar, quarta-feira.