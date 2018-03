Entre-linhas A Globonews registrou em 25 de março, uma quarta-feira, saldo de 176 mil telespectadores no Jornal das Dez. Segundo o canal, isso representa acréscimo de 148% à média do jornal. Em tempo: 25 de março foi o dia em que o governo divulgou as benesses do novo pacote de construção. Drauzio Varella estreia amanhã nova série no Fantástico - Transplante, o Dom da Vida - e inaugura, na segunda-feira, a safra 2009 de entrevistas no Programa do Jô. De olho no público interessado na série policial da Globo, Força Tarefa, que estreia nesta quinta-feira, a Fox exibirá sua série brasileira do mesmo gênero, a premiada 9 MM, às 22 horas, pouco antes do produto da Globo. Final feliz entre Ronnie Von e TV Gazeta: após algum impasse, as duas partes assinaram contrato por mais um ano. Diretor da Divisão de Vendas internacionais da Globo, Ricardo Scalamandré contou que a minissérie Maysa fez sucesso na MipTV, feira de TV anual que aconteceu em Cannes há duas semanas. IPTV, TV no celular e pela internet são os alvos da 4ª edição do Congresso TV 2.0, que começa nesta terça, em São Paulo, organizada pela Converge Comunicações. Otávio Mesquita estreia nova temporada de A Noite É Uma Criança, segunda-feira, na Band, ao lado de Rosana Hermann.