Entre-linhas No anúncio da nova grade de atrações da Globo, Xuxa prometeu: "Vou revelar em meu programa segredos, coisas que faço em casa e não conto para ninguém." Feita de jornalistas, a plateia reagiu com um "Oh". Esqueça o pastel de vento que atraía famosos ao bar de Dona Jura, em O Clone. Na versão hispânica da trama, parceria da Globo com a Telemundo, Dona Jura será dona de uma casa de salsa em Miami. Já estão definidos os temas de Vem com Tudo, que Regina Casé vai estrear no Fantástico. Os quadros, que serão exibidos em seis episódios, vão abordar as novidades de comidas, cabelos, festas, celebridades, fala e profissões. Tom Cavalcante conseguirá se livrar das reprises na Record. Com estreia prevista para o dia 16, a sitcom do humorista, Louca Família, vai ao ar nas noites de sábado, no lugar hoje ocupado pelo Show do Tom. Com isso, o Show do Tom vai para os domingos, ao meio-dia, no lugar dos repetecos de quadros (batizado de Show de Humor, que acaba de vez). Baixa no novo programa de Silvia Poppovic, na Band. Cássia Dian, editora executiva da atração, migrou para o Programa de Amaury Jr., na Rede TV!. Saudades de Bia Falcão?Pois Fernanda Montenegro estará na próxima novela de Silvio de Abreu e poderá viver outra vilã. Tony Ramos é outro nome certo na trama.