Entre-linhas A final do BBB9, anteontem, rendeu 41 pontos à Globo, a pior audiência entre as finais do programa. Antes, o menor ibope em uma final havia sido 45 pontos, na 2ª edição. E o 2.º capítulo de Dona Beija, anteontem no SBT, subiu para 5 pontos, ante os 4 da estreia. A Globo promete para este ano um grande concurso nacional para nova vaga no Profissão Repórter, de Caco Barcelos. Filme sobre a vida de Chico Xavier e outro com base na obra Roque Santeiro são planos da Globo Filmes para este ano.