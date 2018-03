Entre-linhas Não satisfeita com um Dolabella, a Record agora tem dois: Fernando Dolabella, irmão de Dado, integra o elenco de Promessas de Amor. Sem Clodovil, Fernando Collor de Mello vira imitação fixa de Ceará no Pânico na TV! Tamanho Único é o nome do novo programa de moda do GNT. Voltado para serviços, estreia em 22 de maio, às 22h30. Qual é a chance de Emanuelle Araújo resolver se afogar porque ninguém quer nada com ela? E, depois, ser salva, em uma praia deserta, por Erik Marmo, que passava por lá de bobeira? Depois a Globo não entende por que Três Irmãs não emplacou. O canal MGM, cuja programação no Brasil era atrelada à de Portugal, ganha um satélite que emite sinal exclusivo para cá. A nova embalagem vem com parceria da Copacabana Filmes, de Carla Camurati. A ideia da MGM é atingir público jovem, com aquisição de produções não só da MGM como também do Universal Studios. E com a programação 100% legendada. Liquidação BBB9: finado o reality, a Globo anuncia descontos de até 40% nos seus derivados. O robozinho mascote, que custava R$ 499,90, está por R$ 449,90. Quem se habilita? E, dentro da profissão "ex-BBB", a mais nova contratada atende por Naná, avozinha desta 9ª edição, que passará a integrar a Turma do Didi.