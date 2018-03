Entre-linhas Com prazo para expirar no fim do mês, o contrato de Ronnie Von com a TV Gazeta foi alvo de nova reunião na emissora, na tarde de ontem, agora com alguma esperança de renovação. Até uma semana atrás, a Gazeta não oferecia compensação para tirar do programa de Ronnie Von uma janela comercial que abarcava os produtos da agência de propaganda do apresentador. O paredão de anteontem do BBB9 provocou congestionamento de ligações telefônicas no Rio, mas fechou com 31 pontos de média na audiência. É patamar modesto para reta final, porém superior ao Fantástico, que fechou com 26 pontos. ''Ela gosta é de apanhar'', ironizou Marcelo Serrado, sobre o boato de que Paloma Duarte pedira para trocar de personagem na novela Poder Paralelo, da Record, por não suportar os tapas de verdade que o ator desferia contra ela, em cena. A versão de Serrado foi dada ontem, durante o lançamento da próxima novela da Record, no Rio. A série de Stephen King Kingdom Hospital, inspirada em produção de Lars Von Trier, estará no Space, dia 1.º de maio, à meia-noite. O título já foi exibido no Brasil pelo AXN. O Discovery está produzindo um documentário sobre o caso de Francisco de Assis Pereira, o Maníaco do Parque, acusado de matar 10 mulheres no Parque do Estado, nos anos 90.