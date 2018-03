Entre-linhas O site do SBT promete para hoje a estreia de sua "arma secreta". O suspense é em torno de Ana Raio & Zé Trovão, que virá logo após Revelação. Sem grandes explicações, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, cancelou, de última hora, sua participação no Roda Viva, da Cultura, hoje. Em seu lugar estará o psiquiatra Jairo Bouer. Polêmica zero. A Band ainda espera o seu novo Dia a Dia decolar comercialmente. A atração tem média diária de oito merchandisings - pouco para um feminino de mais de duas horas de duração. Em contrapartida, a Band festeja sua condição como única rede que cresceu no 1º trimestre de 2009, em relação ao mesmo período em 2008. Na comparação entre os dois períodos, a Band cresceu 13,2% na média diária, das 7h às 24h. SBT (-11,7%), Globo (-6%) e Record (- 4,6%) caíram. A venda em pay-per-view do BBB9 atingiu cerca de 216 mil assinaturas e já bateu a meta deste ano, de 175 mil, superando o resultado do ano passado em mais de 33%. Com a proposta de tornar um de seus quadros mais informal, o Jornal Hoje, da Globo, leva os entrevistados para fora do estúdio. Atitude louvável, mas que, às vezes, acaba deslocada. Na última semana, um psiquiatra era entrevistado à beira mar, sob sol a pino, trajando terno e gravata, a respeito de comportamento infantil.