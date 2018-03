Entre-linhas O clássico Ben-Hur vai virar microssérie na televisão. A rede americana ABC fará um remake do longa, em quatro episódios. Pergunta que não quer calar: quem ri dos erros de gravação mais do que armados de Uma Escolinha Muito Louca, da Band? Suzana Vieira já topou viver uma das protagonistas de Cinquentinha, nova minissérie de Aguinaldo Silva, que estreia em setembro na Globo. No entanto, avisou a quem interessar possa: nada de apliques à la Branca, de Duas Caras.