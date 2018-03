Entre-linhas O fantasma que anda assombrando Bruno Gagliasso em Caminho das Índias parece ser Júnior, seu personagem homossexual em América. O BBB9 está acabando, e todo mundo quer tirar sua casquinha. A coluna ainda não viu, mas a assessoria da banda baiana Cangaia de Jegue - sim, é esse o nome - avisa que o sucesso deles, Dança do Ice, é cantado pelos participantes do reality da Globo em todas as festas. A tática é antiga, mas Silvio Santos não desiste. O SBT está bombardeando seus breaks comerciais com uma enquete que pergunta aos telespectadores: Qual novela da TV Manchete você gostaria de rever? A trama, Ana Raio & Zé Trovão, já está escolhida há tempos, claro, bate com a vontade do "fala povo" nas ruas. A Record vai lançar em breve uma revista popular e semanal sobre celebridades e um portal de notícias como o G1. A piada interna na emissora é que o portal se chamará R1. Um tiro na cabeça, com direito a esguicho de sangue do outro lado do crânio, foi cena exibida no Jornal da Record anteontem, durante reportagem sobre a violência nos morros cariocas. Algo totalmente dispensável. A CBS anunciou que, por causa da baixa audiência, a novela Guiding Light vai ao ar pela última vez em 18 de setembro próximo. Pudera. O folhetim está no ar há 72 anos (começou no rádio) e é o mais antigo do mundo.