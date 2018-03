Entre-linhas Nos cálculos da Record, a próxima edição de O Aprendiz vai faturar, em 15 programas, R$ 70 milhões. E a rede de Edir Macedo cravou anteontem a já esperada segunda temporada de A Lei e o Crime, com 23 episódios, para ir ao ar em 2010. A Lei e o Crime registrou, até aqui, pelo saldo de 12 episódios exibidos, média de 21 pontos no Ibope do Rio de Janeiro, onde chega a bater a Globo, 21 em Fortaleza e 14 em São Paulo. Sem rumo certo na Globo, Cláudia Rodrigues pode deixar a emissora ainda este ano, em bora o contrato dela com a rede vá até 2014. A Globo até tentou, sem sucesso, encaixar Cláudia em uma de suas novelas. A humorista não aceitou o convite. Tato Gabus Mendes encabeça movimento na Globo para a realização de um remake de uma das tramas de sucesso do seu pai, Cassiano Gabus Mendes: Tititi, de 1985. Momento dúvida: O que foi Bahuan (Márcio Garcia) fazendo cara de mau ao morder um sanduíche pensando em Raj (Rodrigo Lombardi) em capítulo de terça-feira, de Caminho das Índias? Constrangedor. Se fosse real, o personagem Opash (Tony Ramos) da trama das 9 da Globo, seria parente do cônsul da Índia no Brasil, que também é Ananda. Foi uma maneira de Glória Perez homenagear o consultor da trama.