entre- linhas O SBT está dando prejuízo. Segundo balanço de 2006 do Grupo Silvio Santos, divulgado pelo Meio & Mensagem, o SBT registrou queda de 4,8% em sua receita bruta, fechando o ano com prejuízo de R$ 3,2 milhões. A explicação no relatório para o rombo é o fato de o SBT estar se preparando para o início das transmissões digitais, o que consumiu investimentos iniciais na casa de US$ 10 milhões. Apesar do esvaziamento do esporte na Record, não é por agora que sai do ar o Terceiro Tempo, de Milton Neves. A emissora misteriosamente voltou atrás e resolveu manter a atração mais um tempo no ar. O motivo: não seria o longo e bem amarrado contrato de Neves? Produzir um evento ao vivo a cada 60 dias, sempre com data digna de grande tributo, faz parte dos planos da TV Cultura. A idéia se reforça depois de experiências bem-sucedidas como o debate especial Batalhas da Lei, no 9 de Julho, e o documentário Ultimato à Ditadura, mais o show 180 x Onze, no 11 de agosto. Ainda na Cultura: hoje o Conexão Roberto D''''Ávila traz a atriz Zezé Polessa, às 23h30. O canal VH1 estará com o sinal aberto para os assinantes da Sky, entre os dias 24 e 31, e da Net, entre os dias 24 e 26. Assim como em Senhora do Destino, Duas Caras, próxima novela de Aguinaldo Silva na Globo também terá um enorme salto no tempo: 10 anos.