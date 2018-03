Entre-linhas Representantes da Globo já passeiam pelas grandes feiras de conteúdo esportivo com mira certa: a compra da Olimpíada de 2016. A RedeTV! deve lançar em breve noticiários locais em mais três praças: Fortaleza, Belo Horizonte e Recife. Os telejornais vão ao ar às 19 horas. Ana Maria Braga anda estranha. Dia desses mandou beijos para Honorilton Gonçalves, bispo chefão da Record, no ar. Na semana passada trocou, várias vezes, o nome da receita do dia. Insistia em chamar o pão de mel de pão de queijo. Em Caminho das Índias, não vai demorar para Tarso (Bruno Gagliasso) ser internado pelos pais numa clínica psiquiátrica. E será tudo em segredo, nem a namorada dele saberá o motivo do sumiço do rapaz. Essa História Dava Um Filme, programa em que famosos vivem pela primeira vez a experiência de dirigir um curta-metragem, voltará ao Multishow. Os episódios, que têm parceria com a Conspiração Filmes, serão temáticos e o primeiro vai ao ar em 13 de abril sobre o Dia do Beijo. Quem assume o papel de diretora é a cantora Negra Li. A TV Cultura está em negociação com um grande grupo de produção internacional para futuras coproduções. "São ofertas de conteúdos compatíveis com a nossa caracterização, sem envolver a programação infantil", afirma o presidente da Fundação Padre Anchieta, Paulo Markun.