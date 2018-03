Entre-linhas Silvio Santos anunciou durante a gravação do Troféu Imprensa, sexta-feira, que o SBT estreia em maio mais uma novela exibida pela Rede Manchete. "É Ana Raio e Zé Trovão, certo?", perguntou-lhe a reportagem do Estado. "Provavelmente", despistou Silvio. É que o SBT ainda acerta os ponteiros finais para tornar legal a documentação de compra dos direitos de exibição de Ana Raio. A produção pertence à massa falida da Manchete. Diretora do Terça Insana, Grace Gianoukas participa do Toma Lá Dá Cá da Globo, em papel escrito por Miguel Falabella especialmente para ela. Acostumado a ser galã, Sidney Sampaio diz que tem feito "exercício de não-vaidade" para viver o judeu ortodoxo Benjamin na próxima novela das 7 da Globo, Caras & Bocas. O cabelo do ator recebeu apliques ao lado das orelhas - o peiót. Grávida de três meses e prestes a estrear em Caras & Bocas, a atriz Ingrid Guimarães prepara um episódio de despedida para a top Leandra, personagem de seu quadro no Fantástico. Mais trocas no Warner: Terminator troca domingo por sábado, à meia-noite. Supernatural também deixa o domingo e muda para as quintas, às 22 h, com o fim de Flashpoint. O futuro de Fernando Vanucci no Bola na RedeTV! ainda é incerto. O apresentador sofreu um derrame e segue em recuperação.