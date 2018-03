Entre-linhas A TV foi tomada na manhã de ontem por imagens do incêndio em uma fábrica em Diadema, na Grande SP. De todas as emissoras que exploraram o incidente, apenas a Globo avisava a todo momento que as cenas que estavam no ar eram de minutos atrás. A Record bateu a Globo no Rio, quarta-feira à noite, com a novela Chamas da Vida, por 27 a 24 pontos porcentuais no horário, segundo o Ibope. O filme O Virgem de 40 Anos, exibido pela Record na mesma noite, também bateu a Globo no Rio, por 16 a 15 pontos.