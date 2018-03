Entre-linhas Walmor Chagas era médico em Caminhos do Coração, novela da Record. Morreu. Foi para A Favorita, na Globo, também como médico, e a Flora o matou. No início da semana, surgiu de novo na tela da Record, como o mesmo médico inicial, agora ressuscitado e confessando-se reptiliano, no último capítulo de Os Mutantes, continuação de Caminhos. Isso é que é mutação. Tropeço no Jornal Hoje de ontem: enquanto Sandra Annenberg anunciava que a moda indiana chegou às lojas, a imagem que estava no ar era a de um acidente, envolvendo um ônibus, que capotou. Tanta gente lutando para emplacar uma musiquinha em trilha sonora de novela e o Jota Quest terá duas em Caras & Bocas, próxima das 7 na Globo: uma nova, para embalar o casal Marcos Pasquim e Ingrid Guimarães, e outra de 1998 (De Volta ao Planeta), tema do macaco escalado para o folhetim. Alô, Alô, Terezinha, documentário de Nelson Hoineff, desembarca nas salas de cinema em novembro, com depoimentos de ex-chacretes, além de Roberto Carlos, Dercy Gonçalves e Fábio Jr., entre outros. O jogo Noroeste x São Paulo e a parte final de Corinthians x Ponte Preta foram transmitidos pela Globo e Band; e registraram 25 e 5 pontos no ibope, respectivamente. O segundo capítulo da novela Promessas de Amor, da Record, registrou 14 pontos de média no ibope, dois a mais do que a estreia.