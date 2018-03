Entre-linhas O primeiro capítulo da novela Promessas de Amor, exibido anteontem na Record, registrou 12 pontos de média no ibope, 4 a menos do que o último capítulo de Os Mutantes, a antecessora. Quem se espantou com os cortes na reprise de Pantanal pelo SBT, vai levar um susto ainda maior com edição em Ana Raio e Zé Trovão, folhetim da extinta TV Manchete que Silvio Santos pretende reprisar em breve. Quem viu, garante que o material de Ana Raio estava em pior estado que o de Pantanal, e que capítulos quase que inteiros tiveram de ser decepados na recuperação das imagens. Não são apenas os anunciantes oficiais da Fifa que têm preferência na compra das cotas de patrocínio da Copa de 2010 na Globo. Antes de fechar com qualquer interessado no mercado, a emissora oferecerá as cotas para os seus compradores do pacote de futebol 2010, que será lançado em setembro. Nos corredores do SBT, Olga Bongiovanni já é dada como nome certo no comando de Casos de Família. Claudete Troiano, que também estava na disputa, segue sem projeto no canal. A noite de núpcias de Maya (Juliana Paes) e Raj (Rodrigo Lombardi) garantiu a Caminho das Índias anteontem 37 pontos de média de audiência. Já no horário do BBB, a audiência caiu. O paredão entre Max e Milena rendeu 36 pontos de média - o anterior, entre Naiá e Josi, marcou 34 pontos.