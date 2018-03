Entre-linhas Olivier Anquier voltará ao GNT para comandar, a partir de junho, uma nova série gastronômica com 13 episódios. Na atração, Olivier viaja para cidades brasileiras atrás de receitas de inverno. Silvia Popovic estreou o Boa Tarde anteontem na Band fazendo fofoca sobre Madonna e Jesus Luz como se fosse a melhor amiga do casal recém-separado. Em momento de iluminação, a apresentadora disse que Madonna era Nossa Senhora em italiano e fez a piadinha com o nome de Jesus. A estreia do Boa Tarde registrou apenas 2 pontos de audiência de média no ibope. O criador e consultor da série Ghost Whisperer, James Van Praagh, vem ao Brasil lançar mais um livro na linha ?vejo pessoas mortas?. Espíritos entre nós será lançado pela Sextante. A 7.ª temporada de 24 Horas terá início uma semana após o previsto anteriormente pela Fox. Será no dia 14 de abril, terça-feira, às 22 horas. Já o Warner Channel vai estrear a série Knight Rider, releitura da série dos anos 80 A Supermáquina, no dia 5 de abril, às 20 horas. Desta vez, o protagonista é o filho do personagem Michael Knight, que levou David Hasselhoff à fama. O último capítulo da novela Os Mutantes, exibido na segunda-feira, colocou a Record no segundo lugar no ranking de audiências, com 16 pontos de média e 23% de share.