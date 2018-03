Entre-linhas Nem entrevista com a mãe de Isabella Nardoni, sobre 1 ano da morte da menina, nem homenagem a Clodovil foram suficientes para bombar o ibope do Fantástico anteontem. O programa registrou média de 26 pontos. Na semana passada, a média foi 27 pontos de audiência. Já o Pânico, na RedeTV!, que também prestou seu tributo a Clodovil, registrou anteontem média de 9 pontos de audiência na Grande São Paulo. Lucianadão e Angéliqueva, Bahuano Huck e Angelicaya e Brad Huck e Angeliquina Jolie serão alguns dos personagens vividos pelo casal de apresentadores da Globo no Casseta e Planeta. As cenas serão gravadas no dia 31. A partir do dia 30, a afiliada da Rede Globo em Santos, TV Tribuna, começa a ser transmitida em sistema digital. São 20 anos sem papas nas língua. Convidado do Mais Você de ontem para falar sobre sua trajetória na Globo, Faustão não poupou ninguém. Fausto reclamou que o café com leite estava sem açúcar e ainda brincou com alguém da produção que queria cortá-lo para chamar o break comercial. "Acordei às 5 horas da manhã para vir aqui e vocês querem que eu pare de falar", disse o apresentador. "Não vou parar." Com tanta agitação, deu para esquecer que Carolina Dieckmann também estava no programa. Segundo a prévia do Ibope, o Mais Você registrou 9 pontos.