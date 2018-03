Entre-linhas Thierry Figueira abocanhou o papel de galã na versão que a Record prepara para Betty, a Feia, aqui batizada como Feia, a Bela. A novela estreia em junho, às 20h30. Márcio Trigo, diretor e roteirista do Domingão do Faustão, assina a organização de uma série de livros de contos temáticos cujo primeiro número será lançado hoje, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, às 19 h. O livro reúne 10 roteiristas de humorísticos da Globo, com prefácio do Casseta Beto Silva. Paraíso é novela muito bem acabada. Não merecia aquela abertura tosca. A Band nunca esteve tão perto do SBT: na média aferida pelo Ibope na Grande São Paulo, anteontem, a rede de Silvio Santos somou 4,8 pontos, ante 3,4 dos Saad, das 7h às 24h. Com imagens do estrago causado pela chuva e outras tragédias, o Brasil Urgente foi o ponto alto da audiência da Bandeirantes nessa quarta-feira, com pico de 13 pontos. O Jornal da Band registrou 7 de média e a Escolinha do Sidney Magal, 5. Além de Brito Jr., que será o apresentador, o reality show A Fazenda, da Record, terá um repórter que irá interagir com os participantes famosos durante as provas. Corre no mercado que Celso Portiolli, com contrato no SBT até outubro, estaria na mira da Record. A rede de Edir Macedo nega.