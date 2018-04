Entre- linhas >A dupla Vesgo e Silvio promete ficar na cola de Galvão Bueno até que ele dance a divertida Dança do Siri. Até por isso, a direção da Globo teria sugerido que o narrador faça logo a tal coreografia, a fim de encurtar o marketing em torno dessa caça. >Serra e Suplicy, sobrenomes quase sempre localizados em lados opostos, estarão hoje no mesmo palco - um de cada vez. Ione Borges recebe a primeira-dama Mônica Serra no Pra Você, da Gazeta, e, logo em seguida, o músico João Suplicy. Ela fala de trabalhos assistenciais e ele, do novo disco. Às 11h10. >Ivete Sangalo, de novo ela, apresentará mais uma fornada de programas musicais na Globo, o Estação Globo. Vai ao ar aos domingos, no período de férias (dezembro e janeiro). >Eduardo Moscovis e Walderez de Barros estão no elenco de Alice, título provisório da série de Karim Ainouz que a HBO produz com a Gullane Filmes. >Por falar em HBO, a série Big Love, produzida por Tom Hanks, terá uma segunda temporada com Bill Paxton novamente no papel do mórmon que tem várias mulheres. >Matt Damon, Teri Hatcher, Tom Hanks, Liza Minnelli e Al Pacino são alguns dos convidados da temporada 2007 do Actor''''s Studio, em cartaz no Film&Arts, às terças, às 22 horas. >Leandra Leal estréia na sexta, às 23h30, como apresentadora do programa Cine Conhecimento, do Futura.