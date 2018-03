Entre-linhas Ressaca de estreia: o segundo capítulo de Paraíso caiu de 25 para 22 pontos de média em São Paulo. Entre o total de ligados, a audiência foi de 47%, na estreia, para 40%. O paredão entre Naiá e Josiane rendeu 34 pontos ao BBB9, mesmo patamar registrado na segunda-feira. E Zezé Di Camargo e Luciano comandam o show de encerramento do reality show da Globo, dia 7 de abril, com banda, ao vivo, no centro da arquibancada do Projac. Vinte dias depois, 27 de abril, a dupla goiana se acomoda no sofá da Hebe, para festejar 18 anos de carreira. Outro evento em planejamento para os 18 anos de Zezé e Luciano - além de um show no Complexo do Alemão, dia 12 de abril - é um concerto inédito com o maestro João Carlos Martins, previsto para novembro. Uma rede de TV está de olho. Sob o comando de Antero Greco e Paulo Soares, o SportsCenter comemora hoje 3 mil edições na ESPN Brasil. Daí as participações especiais do dia, como Zico, Rogério Ceni, Diego Ribas, Daniel Carvalho e Vágner Love. No ar, às 23 horas. O ator Matthew Rhys está no Brasil para divulgar a 3.ª temporada da série Brothers & Sisters, que estreia em 15 de abril no Universal Channel. O canal entrevistará o ator com perguntas enviadas por fãs ao blog da série (uc.tv.br/bs).