Entre-linhas Autora do sucesso Confissões de Adolescente, Maria Mariana é a mais nova roteirista da Record. Fará parte do time que auxiliará Tiago Santiago em Promessas de Amor, continuação de Os Mutantes. Por sinal, Santiago faz questão de ressaltar que Promessas encerra a trilogia dos mutantes na dramaturgia da Record. Mas nada impede que os personagens se transformem em animação na emissora, mais adiante - há um projeto do gênero em andamento. Casados há exatos 44 anos, Tarcísio Meira e Glória Menezes protagonizam a campanha de 44 anos da Globo, que será gravada na semana que vem. A emissora faz aniversário em abril. O CQC manteve ontem a sua audiência de volta de férias na Band: registrou média de 6 pontos em São Paulo. A Record inicia na segunda quinzena de abril as gravações de Bela, a Feia, primeiro fruto da parceria com a mexicana Televisa. A novela, que terá custo de R$ 270 mil por capítulo, estreia na segunda quinzena de junho e será toda gravada no Rio. Sem Olga Bongiovanni, o Bom Dia Mulher manteve, na RedeTV!, a mesma audiência de sempre: média de 1,2 ponto de ibope na segunda e na terça. Vá lá que o Discovery Kids tenha alta audiência entre as mães dos pequenos, mas inserir comercial de produto para depilar na proclamada programação educativa do canal, vale?