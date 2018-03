Entre-linhas Negócio da China chegou ao fim com uma das piores audiências de novelas da Globo. A média consolidada do capítulo final da trama das 6, exibido na última sexta-feira, foi de 23 pontos, com 44% de share (participação no total de TVs ligadas). O capítulo final de sua antecessora, Desejo Proibido, registrou média de 32 pontos e 47% de share. É feita de 52 episódios a temporada que inaugura O Peixonauta no Discovery Kids. Primeira produção brasileira exibida pelo canal em toda a América Latina, a série estreia por aqui dia 20 de abril. Entre uma cena e outra, Juliana Paes tem divertido elenco e equipe com sua interpretação livre das músicas de Caminho das Índias. Na gravação do casamento de Maya e Raj, na semana passada, a atriz fez um engraçado dueto com Rodrigo Lombardi, para a música Beedi Jalaile, da abertura da novela. A Globo quer porque quer Malu Mader em uma nova novela da emissora em 2010. Outro que a rede tenta trazer de volta aos folhetins é Du Moscovis. Estranha a lógica da participação de ex-BBBs no Domingão do Faustão. Alguns dos participantes eliminados respondem três perguntas e vão embora. Outros, como Maíra, que participou no último domingo, ficam quase dois blocos inteiros no programa. Até Faustão parece incomodado com a diferença.