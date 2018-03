Entre-linhas Pouco afeita a intervenções estéticas, Fernanda Montenegro aparecerá sutilmente repaginada na nova campanha publicitária da Nossa Caixa com o Banco do Brasil. O PFC Internacional, canal exportação da Globo, só com futebol, acaba de chegar à França, pela operadora Free Com transmissões de competições como o Brasileirão e o Campeonato Paulista, o PFC tem hoje 227 mil assinantes. A Record contratou Ana Robeta Gualda, que até outro dia atendia como Greice na novela A Favorita, da Globo. Ela estará em Bela, A Feia, versão local de Betty, a Feia. Jerry Seinfeld participa da 2.ª temporada de Head Case, série com o dia a dia de uma geniosa terapeuta de Hollywood, que o GNT exibe a partir de julho. Com contrato até julho com o SBT, Claudete Troiano e Ellen Jabour podem deixar a emissora bem antes disso. Promessa de Silvio Santos: encontrar Ratinho esta semana para assinar a renovação do contrato do apresentador, agora por apenas um ano. Está no YouTube (http://tinyurl.com/bbbpito) um vídeo com imagens dos brothers no sofá da casa do BBB, enquanto "A voz", em tom nada amistoso, diz: "Dona Ana Carolina, esse alicate não é esterilizado e Dona Naiá é diabética. Se essa m... inflamar, eu vou arrancar o seu braço!"