Entre-linhas A crise mundial é tema de um especial da Globo News que vai ao ar amanhã, às 23 horas. Armínio Fraga, Affonso Celso Pastores (ex-presidentes do Banco Central) estão entre os os participantes do debate. O SBT continua testando novos apresentadores para Casos de Família, abandonado por Regina Volpato. Cupid está de volta. No dia 31, estreia na ABC a segunda tentativa do seriado "pegar". A primeira versão (1998), com Jeremy Piven, teve apenas 15 episódios. Agora, Bobby Cannavale (Will & Grace) será o cupido.