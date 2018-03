Entre-linhas Nada contra o craque, mas torcedores do Palmeiras ficaram irritados com tantos flashes de Ronaldo no jogo do Corinthians durante a transmissão da partida Palmeiras X Ituano, na Globo, anteontem. Depois que Ronaldo fez um gol, então, a Globo quase se esqueceu do jogo que estava transmitindo. A exibição rendeu 25 pontos na Grande São Paulo. Zelda Mello, que já teve seu nome trocado por Willian Waack (o vídeo faz sucesso no You Tube), foi chamada ontem de "Zelda Mela" por Chico Pinheiro, no SPTV1. É repaginado que Walcyr Carrasco escreve agora a próxima novela das 7 da Globo, Caras & Bocas. O autor acaba de se submeter a uma cirurgia plástica e diz que virou fã do recurso. A Record está feliz com o sucesso da reprise de Senhora do Destino, na Globo. Boa parte do elenco da trama faz parte hoje do cast da concorrente. Outra que foi para a Record é Carla Dias. Já crescida, aquela pequena que queria "ouro, muito ouro" em O Clone estará na novela Promessas de Amor. O Globo Rural completa 1.500 edições dominicais no dia 22 e, como manda a tradição, festeja a data com um documentário sobre árvores. Som & Fúria, minissérie produzida pela O2 para a Globo, com direção de Fernando Meirelles e Daniel de Oliveira no elenco, irá ao ar no meio do ano.