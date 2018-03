Entre-linhas Luiz Fernando Guimarães, Ney Matogrosso e Eva Wilma encabeçam a lista de convidados da nova temporada do Irritando Fernanda Young. No ar a partir de 26 de abril, no GNT. O encontro entre Lula e Barack Obama será testemunhado pelo CQC, da Band. Felipe Andreoli viaja hoje para os Estados Unidos. Com reportagem feita em Catanduva, Luciana Gimenez promete tratar de pedofilia no seu Superpop, hoje, sem emprestar ao tema nem um pingo a mais do apelo que o assunto já tem. Hoje, na RedeTV!