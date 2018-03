Entre-linhas O CQC, que voltou de férias anteontem na Band, registrou média de 6 pontos de audiência. O apresentador Rafinha Bastos, aliás, passou a segunda-feira inteira mostrando em seu Twitter (www.twitter.com/rafinhabastos) bastidores do programa - inclusive fotos do camarim. Rafinha também "twittou" nos intervalos. Dança de diretores na RedeTV!: Ricardo de Barros, ex-Pânico na TV!, é o novo diretor do Brothers, de Supla. Já Kaká Marques, ex-diretor do Amaury Jr., assumiu a direção do Ritmo Brasil, de Faa Morena.