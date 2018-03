Entre-linhas A TVA lançou mais um canal em alta definição, o Voom HD. Com blocos de programação que reúnem esportes radicais, moda e estilo e documentários, o canal está disponível para assinantes da TVA Xtreme, que usa a rede de fibra ótica. Causou estranheza matéria do Fantástico em que uma criança dava dicas de paquera. "Como é?": Faustão perdeu a paciência anteontem ao fazer uma pergunta (duas vezes) à convidada Mallu Magalhães, sem ser entendido. Na terceira vez, Fausto soletrou a questão. Já está no YouTube.