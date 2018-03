Entre-linhas A Record desistiu, por enquanto, de ter a transmissão dos desfiles das escolas de Samba do Rio e de São Paulo. O plano foi arquivado após o anúncio de que a Globo renovou contrato com a Liga do Rio até 2014. Já o fim das conversas com as Ligas Paulistas - duas entidades respondem pelas escolas de São Paulo - ocorreu dias atrás. Não houve acordo. A Playboy fechou parceira com todas as operadoras de celular para oferecer filmes de 40 segundos dos canais Sexy Hot, For Man, Playboy TV, Private, Venus e Playboy TV Movies. Houve princípio de incêndio na última gravação do programa da Eliana, na Record. O fogo foi causado por um refletor que queimou. A 5ª temporada de Lost estreia hoje no AXN e depois no Terra TV. Os dois primeiros episódios entram na TV às 21h. Em seguida, às 23h, o novo ano vai ao ar no www.terra.com.br/TV. A NBC confirmou a quarta temporada de Heroes. Série da BBC, Por Dentro da Mente Medieval, abre o pacote de produções adquiridas pela Fundação Padre Anchieta para a Univesp TV, canal que inaugura a multiprogramação da TV Cultura na esfera digital. O novo canal, que se antecipou à regulamentação prometida pelo Ministério das Comunicações para a multiprogramação na TV digital, entra no ar com 4 horas inéditas diárias, que se repetirão ao longo do dia.