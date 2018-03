Entre-linhas O Ministério Público Federal de SP ajuizou ação civil pública com pedido de liminar, para que Record e Gazeta não exibam mais programas que ofendam às religiões de matriz africana. Caso as emissoras descumpram a decisão judicial, o MPF quer que seja aplicada multa diária de R$ 10 mil. O MPF pede ainda que Record e Gazeta sejam condenadas a pagar, respectivamente, indenização por danos morais coletivos de R$ 13,600 milhões e R$ 2,42 milhões, correspondente a 1% do faturamento das emissoras, para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. É que a Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, Adriana da Silva Fernandes verificou nos dois canais palavras ofensivas contra religiões de matriz africana, como "encosto", demônios, "espíritos imundos", "feitiçaria" e "macumba". Globo e Record apostaram em aniversários na programação matutina de ontem: Ana Maria Braga comemorou os 12 anos de vida do Louro José. Já na Record, Tom Cavalcante ganhou festa no Hoje em Dia, que aproveitou para prestar homenagem aos 80 anos de Hebe, do SBT. A loira tomou boa parte do programa da concorrente, que não se acanha em mostrar interesse em seu passe. O elenco de Seinfeld volta a TV após 11 anos. Jerry, Elaine, George e Kramer farão uma participação na série Curb Your Enthusiasm, da HBO. O criador da série, Larry David, também foi cocriador de Seinfeld.