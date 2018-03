Entre-linhas A estreia de Ronaldo nos gramados pelo Corinthians, anteontem, rendeu à Globo média de 30 pontos. Foi o maior índices dos jogos exibidos às quartas-feiras na emissora este ano. A média dos jogos no horário costuma ser 24 pontos. A gana de ver Ronaldo em campo era tanta, que a Globo simplesmente parou de exibir a partida para dar close no jogador se preparando para entrar. O SporTV leva ao ar amanhã, às 23h30, especial em homenagem a volta de Ronaldo. As gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca, renovaram contrato com a MTV até o final do ano. A dupla apresentará um quadro sobre esportes no Scrap MTV. Até a Globo está impressionada com a audiência de Senhora do Destino. Na terça, a reprise registrou média de 22 pontos. Em abril, o Vídeo Show passará a ser apresentado também fora do estúdio. A ideia é levar os apresentadores para as ruas, e aproveitar - ainda mais - as dependências do Projac. Os primeiros convidados da temporada 2009 do Casseta são Luciano Huck e Angélica. Márcio Garcia anda tão apático como Bahuan em Caminho das Índias, que cabe a Lima Duarte, na pele do pai adotivo Shankar, explicar ao público as atitudes do filho em relação a Maya (Juliana Paes). Lima é quase uma legenda.