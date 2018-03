Entre-linhas Sexo Oposto, quadro com Fernanda Torres e Evandro Mesquita, volta ao Fantástico. O retorno está previsto para domingo próximo. A pequena Maísa também está de volta, prepare-se, com novo quadro no programa do patrão: estreia domingo, no SBT, o Maísa Apresenta Talentos Infantis, com crianças de 5 a 10 anos que cantam, dançam, fazem mímica ou mágica. Intervalos lotados, com anunciantes em fila de espera, é a surpresa do Vale a Pena Ver de Novo, que bateu nos 20 pontos de média - o mesmo registrado naquele dia pela inédita Negócio da China - com o relançamento de Senhora do Destino. A revista Capricho chega ao iPhone pelo novo mobile site da revista, compatível também com outros celulares. Entre os canais disponíveis, estão as seções Ídolos, Você, Moda, Beleza O Disney Channel vai estrear dia 23 a série nacional Quando Toca o Sino, versão da americana As The Bell Rings. Com papo de adolescentes em foco, a atração conta com elenco brasileiro. Luigi Baricelli, Ana Furtado e Fiorella Mattheis se revezarão com André Marques no comando do Vídeo Show, a partir de abril. Big Brother também é cultura. Na edição de terça-feira, Pedro Bial interrompeu brevemente seu poeminha-paredão para explicar à loira Ana Carolina o que significa "altruísmo".