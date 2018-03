Entre-linhas Fim de férias: os cassetas voltam a gravar para a Globo no próximo dia 23. Jayme Monjardim assume a direção de núcleo da Turma do Didi e, sob o pretexto dos 10 anos do programa, promete repaginar a atração. Benedito Ruy Barbosa começou a chorar antes mesmo de discursar, ontem, durante a apresentação do remake de Paraíso à imprensa, no Rio. O autor elogiou a escalação de elenco da versão atual de seu folhetim e se permitiu criticar as "novelas atuais", que já começam com traição. Para Benedito Ruy Barbosa, o pessoal está se esquecendo do romantismo. Alinne Moraes e Giovanna Antonelli já estão escaladas para Viver a Vida, próxima novela de Manoel Carlos. Giovanna emendará um folhetim no outro. Sairá de Três Irmãs direto para as gravações da próxima trama das 9 da Globo, que estreia em setembro. E, na fila dos autores de novela das 9, a Globo já bateu o martelo com Silvio de Abreu para depois de Manoel Carlos. Cumprindo a tradição de contratar gente da Globo para vender sua TeleSena, o SBT agora terá o cantor Daniel, escalado para a novela Paraíso, anunciando o produto. Marcelo Médici, por exemplo, ficou três anos no SBT e só virou garoto-propaganda da TeleSena quando foi para a Globo.