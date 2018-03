Entre-linhas Nem eliminação, muito menos angolano pelado, prova do líder, do anjo, formação de paredão; nada salvou a audiência do BBB9 no domingo. O reality show da Globo registrou média de 29 pontos em São Paulo. Parceira de Justus no negócio, a Record está anunciando a todo momento em sua programação o Cruzeiro Aprendiz. Na propaganda, além das instalações do transatlântico, aparecem Roberto Justus cantando e Walter Longo, seu conselheiro em O Aprendiz, falando para uma plateia de estudantes. Qual o roteiro da viagem? E interessa? O Domingão do Faustão já começou a fechar os nomes para a próxima edição da Dança dos Famosos. Christine Fernandes está escalada. Dispensado antes da hora da novela Chamas da Vida, Dado Dolabella pode integrar o elenco de A Fazenda, novo reality show da Record. Com apresentação de Britto Jr., A Fazenda será gravada no interior de São Paulo e tem estreia prevista para junho. Senhora do Destino, reprise da vez no Vale a Pena Ver de Novo, ganhou nos últimos dias divulgação digna de novela das 9 na programação da Globo. O canal entupiu seus intervalos com chamadas da trama de Aguinaldo Silva. E, claro, a musiquinha chiclete de sua abertura já está em nossas cabeças.