Entre-linhas Olga Bongiovanni deixa a RedeTV! em 15 de março. O contrato chega ao fim sem renovação. A mesma Olga foi vista sexta-feira nos corredores do SBT. A emissora ainda procura nova apresentadora para o Casos de Família, abandonado por Regina Volpato. Na RedeTV!, a lista de demissões continua aberta. Eram 13 até sexta, incluindo editores de imagem e gente do jornalismo. A emissora não se pronuncia. Parte do elenco é o mesmo, mas a novela do Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, muda a partir de hoje. Senhora do Destino repagina José Mayer, Susana Vieira, Dan Stulbach, Marcello Antony, Carolina Dieckman, Leonardo Miggiorin e Helena Ranaldi, todos vistos até sexta passada em Mulheres Apaixonadas. O bronzeado "tijolo" de alguns atores do núcleo indiano de Caminho das Índias está desbotando. Até Vera Fischer, que nem indiana é, já aparece mais clara na vídeo. Melhor assim. A equipe de Os Mutantes, da Record, está em Foz do Iguaçu para gravar os últimos capítulos da trama. Promessas de Amor, que encerra a saga de mutantes da Record, começa a ser gravada na semana do dia 16, em Petrópolis. Já Poder Paralelo, de Lauro César Muniz, que substituirá Chamas da Vida, foi adiada para abril, por pura conveniência de marketing. Não há atraso na produção.