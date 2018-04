Entre-linhas Amanhã é dia de final no Domingão. Carol Castro, Gianne Albertoni e Alexandre Slavieiro disputam o título de vencedor do Circo do Faustão. Apesar de criativa, a disputa entre os artistas não fez tanto sucesso como a Dança dos Famosos e Dança no Gelo, essa última, que volta em nova edição na seqüência. A Band nega, mas não deve demorar para Patrícia Maldonado ganhar um programa só dela na rede. Como aquecimento para o Criança Esperança 2007, o Globovídeos disponibiliza neste fim de semana mais de 200 trechos de edições do programa na internet. A Rede Telecine está com o sinal aberto até o dia 19 para toda a base de assinantes da Net e da Sky. A MTV estréia na quarta-feira, às 20 horas, a versão nacional do reality de transformação Pimp My Ride, em que turbina carros velhos. Serão seis episódios. A atriz Scarlett Johanson participa de edição de hoje do Saturday Night Live, às 23 horas, na Sony. A modelo e atriz Letícia Birkheuer retorna às novelas em Milagres do Amor, próxima trama das 6 da Globo. O Estrelas de hoje volta no tempo e simula um banquete imperial. Angélica recebeu Ney Latorraca, Beth Lago e Louise Cardoso na região serrana do Rio.