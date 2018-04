entre-linhas Confinado nos últimos meses no line up analógico da Net, o Shop Tour enfim chegou ao line up digital da operadora: está no canal 14. Outra que desembarca na listinha digital da Net é a TV Climatempo, que chega lá (e só avisando para encontrar a sintonia), pelo canal 211, bem longe dos canais de maior zapping. Camila Pitanga tem sido alvo de presentinhos de diversas marcas. Não param de chegar à Globo roupas, acessórios e jóias de presente para a atriz, a fim de pegar carona no sucesso da moça. A Record promove festaça para o mercado publicitário do Rio na terça-feira, com direito a pocket show de artistas da casa. É um afago pelos bons índices de audiência alcançados na região. Procura-se um apresentador: A TV Cultura quer alguém entre 19 e 30 anos, criativo, dono de boa dicção, gosto por cinema e capacidade de improvisar, para o Zoom. Interessados que procurem o site www.tvcultura.com.br/zoom e se inscrevam até 20 de setembro. Sem mudar de sintonia, ainda na Cultura: um telejornal infanto-juvenil para a faixa das 12h vem sendo ensaiado na emissora. O novo produto ocupará o espaço do Cultura Meio Dia. João Miguel, o ator de Cinema, Aspirinas & Urubus, O Céu de Suely e agora na série Te Quiero América, com Denise Fraga, fará participação especial no quarto episódio da série Antonia, da O2/Globo.