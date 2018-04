entre- linhas >A estréia de Toma lá, Dá cá, humorístico que substituiu A Diarista na Globo, rendeu 31 pontos de média e 50% de share. >Mais um vice-presidente deixou a Band. Antônio Telles entregou suas funções a Walter Vieira Ceneviva em julho. Amigo da família Saad, Telles resolveu deixar o cargo silenciosamente. >Apesar de a Record alardear que Milton Neves tem contrato até 2008, no próprio site da emissora consta que o vínculo do apresentador com a rede vai mais longe. Agora, é fato que os programas de Neves, como o Debate Bola e o Terceiro Tempo, devem deixar a programação do canal em breve. E ele garante não ter proposta da Band. >Lipstick Jungle, nova série de Candace Bushnell, autora de Sex and the City, deve chegar em breve ao País pela Fox. Outras séries que estão por vir são o policial Life, que entrará na Sony, e Bionic Woman, que será exibida pelo A&E. >Sônia Braga passou o bastão para Fernanda Montenegro na função de atravessar o tapete vermelho da edição de 2008 do AFI Award, em Los Angeles. Este ano, Sônia representou o Brasil, a convite da MGM, na homenagem a Al Pacino. >Elton John, Mel Gibson, Cyndi Lauper e Stephen Hawking (interpretando eles mesmos), e Isabella Rossellini (dando voz a Astrid), são algumas das grifes presentes na 10.ª temporada de Os Simpsons. A caixa com 8 DVDs estará à venda a partir do dia 15.