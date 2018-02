Entre-linhas MGM, Paramount e Lions Gate criarão juntas um canal com veiculação na TV e na internet. Epix, que será lançado ainda este ano, exibirá filmes e shows. A Globo nega, mas o quadro Menina Fantástica, do Fantástico, é livremente inspirado no reality Brazil?s Next Top Model, da Sony. Confinadas em uma casa no interior paulista e comandadas pelo estilista Walério Araújo, as finalistas farão arranjos de cabeça à la Carmen Miranda, serão clicadas e, depois, com as fotos performáticas em mãos, os jurados escolherão quem sai. Nelson Rubens renovou seu contrato com a RedeTV! por mais três anos. Já Sônia Abrão pode trocar o canal pelo SBT. O contrato dela com a RedeTV! vence em março e ainda não há conversas sobre renovação. Na Band, é Cicarelli quem está na berlinda. Os rumores de que seu contrato estaria prestes a ser rescindido só aumentam. Já Luiza Brunet deve ter sua permanência esticada no canal. Na mesma emissora, Renata Fan acaba de renovar contrato por mais dois anos, com a promessa de ser a "estrela" da transmissão da Copa do Mundo de 2010 na rede. A TV Cultura avisa que o projeto Direções - seis minisséries dirigidas por três nomes do teatro e três do cinema - é uma parceria com a Sesc TV.