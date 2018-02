Entre-linhas Em apenas 15 dias de comercialização, a Band já vendeu duas cotas de patrocínio para sua transmissão da Copa do Mundo de 2010, para Casas Bahia e Caixa Econômica Federal. Ao todo, o canal está vendendo cinco cotas nacionais, a R$ 170 milhões cada uma, mais uma cota local e três cotas de participação, que dão direito ao anunciante de fazer comerciais de 30 segundos nos breaks ou um Top 5 antes de alguma partida. Deu a Louca no Tempo, novo seriado de Renato Aragão, registrou média de 19 pontos na Globo em sua estreia, na segunda-feira. A TV Cultura exibe de amanhã a sexta-feira, às 23h10, o documentário Canteiro de Obras, em homenagem ao aniversário de 1 ano da São Paulo Companhia de Dança. Os apresentadores do Hoje em Dia, da Record, fizeram questão de desmentir no ar, na segunda-feira, que existe um clima ruim entre eles, após uma reportagem em que os quatro apareciam na Ilha de Caras com o elenco da emissora. "Seria impossível ficar um fim de semana chuvoso em uma ilha se tivéssemos qualquer problema de relacionamento", explicou Ana Hickmann. A equipe de vendas da Globo International está em Las Vegas para apresentar ao mercado latino os lançamentos para 2009. A Favorita é a grande aposta de vendas do canal no evento.