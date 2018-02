Entre-linhas Na última sexta-feira, o jornalístico Câmera Record, sobre pedofilia, dedicou mais de um bloco aos inúmeros casos de padres pedófilos e de como a Igreja Católica e o papa Bento XVI lidam com esse problema. Já a Globo, no domingo, mostrou no Fantástico a saga de um repórter para tentar, em vão, uma entrevista com o bispo Hernandez e a bispa Sônia (chegando em casa cheia de sacolas de compras), da Igreja Renascer. O casal está cumprindo prisão domiciliar em Miami, nos EUA. Além da reportagem em Miami, o Fantástico exibiu matéria com câmera escondida em um cruzeiro regado a álcool e drogas e sem atendimento médico adequado. Mesmo assim, o ibope não aumentou: 25 pontos de média de audiência. A Globo mostrou a queda do teto da Renascer à exaustão. As imagens foram ao ar sábado, em todos os noticiários da rede, e domingo, no Fantástico. A HBO estreia no dia 7 de fevereiro, sábado, a segunda temporada da premiada série Mad Men, às 20 horas. Estrela de primeira grandeza da Band em 2008, Daniella Cicarelli está longe do mesmo cargo no anúncio da programação da rede para este ano. Continua vagando sem projeto certo. Três Irmãs está indo muito bem em Portugal. A trama de Antônio Calmon, que estreou no início de janeiro na SIC, é, com frequência, primeiro lugar em audiência no horário.