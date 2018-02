Entre-linhas Os episódios brasileiros do reality Enquanto Você Não Vem, exibidos em dezembro passado, fizeram com que o canal People+Arts subisse mais de dez posições no ranking dos mais assistidos da TV paga. O People+Arts fará maratona com os dois episódios neste domingo, às 13 horas. A bancada que comenta a SPFW no GNT Fashion não poupou nem a primeira dama americana Michelle Obama. Elogiaram o figurino que ela usou na posse do presidente, mas criticaram o vestido "de formatura" que ela desfilou no baile. A Campus Party parou na quarta-feira à noite para acompanhar a estreia da 5.ª temporada de Lost na TV americana. No mega-acampamento tecnológico que acontece em São Paulo, um telão exibia, em tempo real, os dois primeiros episódios de 2009. Os "campuseiros" conseguiram essa proeza graças a sites de livestreaming (transmissão ao vivo pela internet). Já quem esperou os episódios vazarem na web , conseguiu fazer o download de cada capítulo em apenas 1 minuto e meio. "Culpa" da internet hiper veloz de 10 GB. Enquanto o Marília Gabriela Entrevista está de férias, o GNT reapresentará entrevistas masculinas aos domingos e, às terças, entrevistas femininas. Competitividade fashion no Hoje em Dia, da Record: tem apresentador pedindo para ver o figurino do outro um dia antes, para saber como se vestir.